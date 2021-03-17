Белгород, , 15:22 — REGNUM Инновационный образовательный центр для одарённых детей по модели «Сириус» откроется в сентябре в пригороде Белгорода. На его создание потратят почти 203 млн рублей. Об этом 17 марта на своей странице в социальной сети написал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Центр будет работать на базе образовательного комплекса «Алгоритм успеха» в посёлке Дубовое. Его создание стало возможным благодаря федеральному гранту в размере 194,8 млн рублей и софинансированию из регионального бюджета в размере 8,1 млн рублей на приобретение оборудования, средств воспитания и обучения по направлениям «Спорт», «Наука» и «Искусство».

"Талантливых детей всегда было много в Белгородской области, и наша задача — создать им достойные условия, тем более что образовательные программы, которые предлагает «Сириус», они действительно самые лучшие в стране. Мы хотим, чтобы наши белгородские дети имели возможность изучать новые компетенции, получали лучшее образование, чтобы потом развивать нашу область. Главная концепция — выявлять одарённых детей удалённых посёлков и небольших городов нашего региона и развивать их таланты», — написал врио губернатора.

Площадка откроется 1 сентября 2021 года. Для ребят-участников образовательных программ построят общежитие на 30 мест.