Киев, 17 марта 2021, 15:26 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству Украины с просьбой ужесточить карантин в столице. Об этом он заявил 17 марта в эфире телеканала «Украина 24».
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По словам чиновника, у властей Киева есть ещё несколько дней, в течение которых можно стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 в городе.
Напомним, ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что власти Киеве не имеют права самостоятельно ужесточать карантин, они лишь могут усиливать отдельные решения, например форму обучения школьников и студентов.
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