Петрозаводск, , 15:43 — REGNUM В Республике Карелия продолжается рост числа летальных исходов от ковида. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три новых летальных случая, среди которых 30-летний мужчина. Таким образом от осложнений, вызванных COVID-19, с начала пандемии умерло 350 жителей региона. Об этом 17 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска, 1946 года рождения, и 30-летний житель поселка Чална-1. В Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска, 1955 года рождения. «Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — отметили в оперштабе.

Помимо этого, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 103 человек, что на одного жителя больше, чем было выявлено сутками ранее. Из этого числа заболевших — 92 человека, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, три человека находятся в тяжелом и один — в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 42 695 случаев заражения, 39 089 человек выздоровели, в том числе 157 — за прошедшие сутки. Скончались 350 человек.

Также за 16 марта в регионе было госпитализировано 17 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного COVID-19. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5301 пациент, 124 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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