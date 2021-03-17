Киев, , 15:20 — REGNUM Вместо того, чтобы в разгар пандемии обеспечить население качественной вакциной от коронавируса, власть Зеленского бросает все силы на борьбу с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, который еще в прошлом году договорился о возможности производить вакцину на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» сегодня, 17 марта, сказал социолог Павел Кутуев, комментируя панические заявления властей Украины о новой волне коронавируса.

Эксперт подчеркнул, что в сложившихся условиях активная борьба с оппозицией и полное бездействие власти в вопросе вакцинации являются «дешевым политиканством».

«Это дешевое политиканство, суть которого заключается в том, чтоб не сосредоточиться на защите здоровья и жизни граждан, а это действительно смертельно опасная болезнь, а все силы и ресурсы бросаются на борьбу с политиком, лидером оппозиции, который наоборот предлагает действенные, жизнеспособные алгоритмы решения этой проблемы», — сказал Кутуев.

Эксперт отмечает, что вместо того, чтобы наладить производство вакцины на Украине, о котором договорился Виктор Медведчук, власть устраивает политические шоу с закрытием телеканалов и репрессиями против оппозиционных политиков.

«Медведчук действительно договорился о трансфере технологии, и мы уже могли бы производить эту вакцину на мощностях предприятия в Харькове… Кроме того, поставки вакцины, то есть защита здоровья и жизни людей, это, в перспективе, выход на международные рынки. А что видим в ответ? Запрет ваших каналов, наложение санкций на того же Медведчука, это все политиканство», — отметил социолог.

По его мнению, подобные действия власти только усугубили и без того шаткое положение президента Зеленского и падение его рейтингов.

«Чем отличается политика от политиканства? Политиканство — это выстрелы себе в ногу. То есть думаешь оппонента уничтожить, а оппонент становится сильнее. Последнее время, согласно соцопросам, Медведчук сосредоточил на себе внимание медиа, как лидер оппозиции, и у него в этом рейтинге второе место, на первом — президент. Разумеется, президента всегда, при любых обстоятельствах, будут вспоминать. Но есть противоположные результаты политики действий нынешней власти даже в этом», — отметил Кутуев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на заседании правительства Украины было объявлено, что ситуация с коронавирусом на Украине в настоящий момент неутешительна, поскольку наблюдается очень много госпитализаций и тяжелых случаев заболевания. Отдельные города, например, Львов, вводят у себя локдаун, не дожидаясь решения центральной власти. При этом процесс вакцинации препаратом CoviShield (индийская «реплика» AstraZeneca) идут крайне медленно — с 24 февраля прививку получили всего чуть больше 70 тыс. граждан.

Сам Медведчук ранее заявлял прессе, что отказ от производства вакцины на территории Украины — это преступление действующей власти, напоминая, что есть реальная возможность эффективно противостоять пандемии коронавируса.

«Россия готова передать нам технологию производства своей вакцины «Спутник V», а в Украине имеется предприятие, которое может быстро наладить производство вакцины не только для собственного населения, но и на экспорт. Все, что для этого нужно, — политическая воля власти. Но власть, полностью зависимая от внешнего управления, руководствуется политической целесообразностью, ставя под угрозу жизни миллионов украинцев», — резюмировал парламентарий.