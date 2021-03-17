Оренбург, , 15:12 — REGNUM В Оренбургской области 17 марта проходят мероприятия в память об Герое России Александре Прохоренко, который пять лет назад погиб в Сирии при исполнении воинского долга.

Памятник Герою России Александру Прохоренко в Оренбурге Orenburg-gov.ru

В Оренбурге в сквере, названном в честь Александра Прохоренко, к памятнику героя возложили цветы. В церемонии приняли участие чиновники, политики, духовенство, военные, общественность, молодежь.

Сегодня, 17 марта, в школах прошли классные часы, проведены тематические беседы об оренбургском герое.

В родном селе Александра Прохоренко в Городецкой средней школе, носящей его имя, в режиме онлайн 16 марта состоялось районное мероприятие «Есть память, которой не будет конца». Педагоги рассказали биографию молодого офицера, о его подвиге, а школьники читали стихи, посвященные «Русскому Рэмбо» — так окрестили Александра Прохоренко в иностранные СМИ. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к бюсту героя.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Прохоренко погиб в Сирии 17 марта 2016 года. Он выполнял боевую задачу по наведению ударов российских самолётов в Сирии по позициям боевиков «Исламского государства». После того, как был обнаружен врагом, принял неравный бой. Не желая попасть в плен, вызвал огонь на себя и погиб вместе с окружившими его боевиками. Указом президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года старшему лейтенанту Александру Прохоренко присвоено звание Героя России посмертно.

Подвиг Александра Прохоренко нашел отклик в сердцах людей. В разных городах России появились улицы, названные в честь офицера-героя, и памятники. В Италии установлен памятник, а две французских семьи передали родным Александра Прохоренко фамильные боевые награды — Ордена Почетного легиона, Военные кресты с пальмовой ветвью и медали.

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