Киев, , 15:10 — REGNUM Ситуация с коронавирусом на Украине в настоящий момент неутешительна, поскольку наблюдается очень много госпитализаций и тяжелых случаев заболевания, заявил на заседании правительства сегодня, 17 марта, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Глава правительства Украины связал нынешнее обострение с новыми штаммами вируса, которые быстро распространяются по стране и ведут к более тяжелым последствиям.

Также премьер отметил, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения и призвал местных руководителей не ждать каких-то указаний из Киева.

«Видите увеличение больных, видите увеличение госпитализаций — вводите дополнительные ограничения», — сказал Шмыгаль.

Премьер допустил объявление нового всеукраинского локдауна, но заявил, что если люди будут тщательно соблюдать противоэпидемические меры и уменьшат социальные контакты, то, возможно, всеукраинский локдаун будет не нужен.

Сегодня же министерство здравоохранения Украины обновило распределение на карантинные зоны. По состоянию на 17 марта «оранжевая зона» (т.е. ситуация в регионе не критическая, но близка к ней) вновь расширилась — теперь в нее входят 16 областей и Киев. В «красной зоне», где требуются максимальные ограничения, остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области Украины.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, за последние сутки на Украине зафиксировано 11,8 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, больше всего в Киеве — 1121 больной. При этом в больницы за последние сутки были направлены 4887 пациентов с коронавирусом, алетальных исходов зафиксировали 289.