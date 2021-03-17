Джакарта, , 15:10 — REGNUM Первая фаза вакцинации против коронавируса, нацеленная на прививку 1 468 764 медицинских работников, была отложена, сообщает CNN Indonesia.

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Правительство Индонезии собиралось завершить вакцинацию всех медицинских работников к февралю 2021 года. Вакцинация медицинских работников будет проведена в марте.

По данным министерства здравоохранения, 1 425 885 медицинских работников получили первую инъекцию вакцины. Из этого общего количества 1 196 387 человек получили две инъекции вакцины.

Помимо медицинских работников, в Индонезии прививали 17,3 млн государственных служащих и 21,5 млн пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства, в Индонезии за сутки выявили 6825 случаев заражения коронавирусом.

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