Красногорск, , 15:21 — REGNUM На должность министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области назначен Сергей Воскресенский. Об этом 17 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

С 2007 года по 2017 год Воскресенский руководил Государственным учреждением ветеринарии Московской области «Ленинская станция по борьбе с болезнями животных. В 2017 году он возглавил Государственное учреждение ветеринарии Московской области «Территориальное ветуправление №2».

В 2019 году Воскресенский был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главным государственным ветеринарным инспектором региона. С ноября 2020 года он исполнял обязанности подмосковного минсельхоза.

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