Тюмень, , 15:05 — REGNUM В Тюмени в районе Маяка жители более 30 домов второй день мёрзнут без теплоснабжения и горячей воды. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

В единой теплоснабжающей организации Тюмени пояснили, что 16 марта произошло повреждение на тепловой магистрали. Авария была устранена в тот же день. Но при запуске теплоносителя было зафиксировано повреждение на соседнем участке этой же магистрали. Для устранения аварии пришлось вновь отключить тепло и горячую воду.

На данный момент проводятся работы по поиску повреждения, которое коммунальщики надеются устранить 17 марта.