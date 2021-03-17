Берлин, , 15:04 — REGNUM Правительство Германии обсуждало с Соединенными Штатами на разных уровнях вопрос о санкциях и угрозах санкциями против «Северного потока — 2», отвергает их. Об этом говорится ответе правительства на депутатский запрос фракции Свободной демократической партии (СвДП).

«В отношении отвергаемых правительством ФРГ санкций США и угроз санкциями в связи с «Северным потоком — 2» правительство ФРГ провело переговоры с администрацией США на разных уровнях», — говорится в ответе.

В письме также отмечается, что на фоне снижения добычи природного газа в ЕС и прекращения использования угля может вырасти в краткосрочной и среднесрочной перспективе потребность в импорте природного газа, которая может быть удовлетворена за счет завершенного газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии.

Ранее в Кремле заявили, что «Северный поток — 2» продолжит сталкиваться «с грубым незаконным давлением со стороны США», в то время как Москва предпринимает шаги для последовательного завершения проекта.