Симферополь, , 15:03 — REGNUM Житель Республики Крым признан виновным в совершении изнасилования и убийства шестилетней девочки — дочери его приятеля, решение 17 марта вынес Верховный суд Крыма, сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

Установлено, что вечером 31 мая 2020 года от жительницы поселка Ленино поступило сообщение об исчезновении ее шестилетней внучки, отправившейся на рыбалку с отцом и его друзьями. Тело ребенка было найдено 1 июня 2020 года на дне Северо-крымского канала, недалеко от места, где взрослые распивали спиртное.

Установлено, что 40-летний мужчина, близкий друг семьи, воспользовался тем, что отец ребенка заснул после употребления спиртного, используя беспомощное состояние ребенка, совершил в отношении него преступления сексуального характера. Затем столкнул ее в воду, девочка погибла.

Ранее суд вынес приговор в отношении отца погибшей девочки, его приговорили к шести месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.

17 марта приговором суда обвиняемый в убийстве девочки был признан виновным, ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии с дальнейшим ограничением свободы на два года. Приговор суда в законную силу не вступил.