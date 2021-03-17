Киев, , 15:06 — REGNUM Музыкальный дуэт Artik & Asti представил клип на песню «Истеричка». Ролик был опубликован 16 марта на YouTube-канале лейбла SELF MADE MUSIC.

Видео за сутки набрало более 300 тыс. просмотров и попало в тренды видеохостинга. Режиссёром клипа стал Алан Бадоев, это его третья совместная работа с Artik & Asti.

ИА REGNUM напоминает, что Artik & Asti — украинская поп-группа, основанная в 2010 году. Участниками коллектива являются Артём Умрихин (Artik) и Анна Дзюба (Asti).

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