Москва, , 15:01 — REGNUM В России, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, удалось не допустить критической ситуации с задержкой выплаты заработных плат. Об этом сегодня, 17 марта, на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ заявил президент России Владимир Путин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ — трансляция»

Читайте также: Долги по заработной плате в России сократились в феврале

«В целом, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек в оплате труда», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что в 2020 году удалось вернуть почти 22 млрд рублей долгов по заработной плате.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростата, суммарная задолженность по заработной плате в России в феврале сократилась на 67,6 млн рублей, или на 3,6%, и по состоянию на 1 марта составила 1 млрд 804,9 млн рублей. При этом из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало марта 256,4 млн рублей (14,2%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала 2021 года. Ещё 662,6 млн рублей (36,7%) — долги, сохраняющиеся с 2020 года, 885,9 млн рублей (49,1%) — с 2019 года и ранее.