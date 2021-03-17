Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга прекратил рассматривать дело по иску матери 24-летней девушки, погибшей в январе 2020 года от прикосновения к оторвавшемуся от фонарного столба электрическому проводу. Мать погибшей получила компенсацию в 7,5 раз меньше, чем просила изначально. Об этом 17 марта сообщили в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 20 января 2020 года во дворе дома 269/2 по проспекту Обуховской обороны в Невском района Петербурга. В тот день в городе бушевала стихия, дул шквалистый ветер. Ранним утром девушка вышла на прогулку с собакой и не заметила свисавший провод у фонарного столба. Причиной смерти, как установят при вскрытии, стало получение электрического разряда в 220 Вольт.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело. А в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда к СПБ ГБУ «Ленсвет» обратилась мать погибшей — Валентина Гордейчик. Компенсацию за жизнь дочери женщина оценила в 15 млн рублей.

Как уточнили в ОПС, 21 мая 2020 года производство по делу было приостановлено до окончания предварительного расследования по уголовному делу. Однако 25 февраля 2021 года производство было вновь возобновлено.

«Гордейчик в судебное заседание не явилась, представила заявление об отказе от исковых требований и прекращении производства по делу в связи с добровольным возмещением ответчиком причиненного морального вреда в размере 2 млн рублей», — пояснили в пресс-службе.

Представитель СПб ГБУ «Ленсвет» в судебном заседании просил прекратить производство по делу в связи с отказом истца от иска.

«Суд производство прекратил», — подытожили в пресс-службе.

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