Киев, , 14:58 — REGNUM В сессионном зале Верховной рады сегодня, 17 марта, произошло возгорание одного из пультов для голосования, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЧП случилось в момент работы парламента, в ходе рассмотрения правок к закону о завершении земельной реформы. Возгорание произошло в секторе фракции «Голос».

После ликвидации возгорания в работе Рады был объявлен перерыв для того, чтобы устранить его последствия и проветрить помещение.

Напомним, что накануне Верховная рада начала рассматривать во втором чтении законопроект, который урегулирует процедуру передачи земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот документ необходим для полного завершения земельной реформы, утвержденной парламентом весной прошлого года. После первого чтения к законопроекту подали более 3,1 тыс. правок. В «Слуге народа» допускают проведение внеочередных, а также ночных заседаний, чтобы рассмотреть правки максимально быстро.