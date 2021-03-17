Москва, 17 марта, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден своим заявлением оскорбил граждан Российской Федерации, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия», — отмечается в ТГ Володина.

«Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну!» — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».