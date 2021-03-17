Москва, , 15:06 — REGNUM У России имеются все основания рассчитывать на то, что в ходе предстоящего шестого заседания редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии должен быть зафиксирован прогресс в вопросе политического урегулирования. Об этом 17 марта заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, российская сторона предпринимает активные усилия со своими партнерами по астанинскому формату для того, чтобы очередное заседание редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии прошло результативно.

«Есть все основания полагать, что движение вперед будет зафиксировано и конституционный совет сможет организовать прямые контакты между ключевыми делегациями», — сказал Лавров.

Также он уточнил, что уже в настоящее время, на стадии подготовки разные группы, участвующие в данном комитете, обмениваются письменными соображениями.

«Это позволит создать условия для более результативных дискуссий, нежели на предыдущих раундах», — добавил министр иностранных дел РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американской стороне уже давно стоит придумать что-то новое и более реалистичное, чем обвинять Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году.