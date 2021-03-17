Старый Оскол, Белгородская область, , 14:59 — REGNUM Полицейские задержали подозреваемого в краже из автомобиля экспедитора в Старом Осколе Белгородской области. Житель Курска похитил 140 тысяч рублей и на два года уехал из России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Водитель-экспедитор летом 2019 года припарковал служебную «Газель» в районе рынка Восточный, закрыл и отошёл по делам. Вернувшись, мужчина увидел, что стекло в пассажирской двери разбито, а из машины пропали принадлежащие его организации 140 тысяч рублей. Полицейские установили личность похитителя, им оказался 47-летний безработный житель Курска, который 20 лет провёл в местах лишения свободы за различные правонарушения, в том числе оборот наркотиков. После кражи рецидивист успел выехать за границу и почти два года скрывался. Когда злоумышленник вернулся в Россию, его задержали оперативники.

Похититель сознался в преступлении и обязался возместить причинённый ущерб. В отношении него возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.