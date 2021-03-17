Берлин, , 15:04 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW провёл премьеру нового электрического кроссовера BMW iX. Видео с моделью размещено на YouTube-канале Electric Vehicle Showroom.

Модель iX станет новым флагманом баварской марки. Автомобиль будет собираться на инновационной компонентной базе. Для покупателей будут доступны версии модели iX xDrive40 и iX xDrive50. Они комплектуются двумя моторами, размещёнными на передней и задней оси.

Производительность iX xDrive40 превышает 300 л. с. До «сотни» эта версия разгоняется за шесть секунд. Дальность хода на одном заряде автомобиля превышает 400 км (по стандарту WLTP). Питает электромоторы аккумулятор на 70 кВт-ч.

Версия iX xDrive50 мощнее. Её производительность составляет свыше 500 л. с. Машина разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за пять секунд. Запас хода модели на одном заряде более 600 км. Этот электрокроссовер приводится в движение батареей на 100 кВт-ч.

Максимальная скорость этих двух версий составляет 200 км/ч.

Ранее генеральный директор BMW Motor Россия Штефан Тойхерт сообщил, что в прошлом году стоимость машин компании BMW в РФ выросла в среднем на 18,6%.

Читайте также: Продажи автомобилей BMW Group выросли в России