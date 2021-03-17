Москва, , 14:56 — REGNUM Больше половины преступлений против несовершеннолетних совершают члены их семей. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

«Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия. В 2020 году больше половины преступлений против несовершеннолетних, — к сожалению, это надо отметить, — совершены членами их семей. Прошу вас в полной мере использовать свои полномочия и требовать от органов опеки и попечительства соответствующего своевременного реагирования», — заявил Путин.