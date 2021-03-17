Анкара, , 15:21 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции 17 марта заявил, что Саудовская Аравия обратилась с запросом на поставку турецких беспилотных летательных аппаратов (далее — БПЛА) SİHA и İHA. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Однако, по его словам, администрация Эр-Рияда ранее также проявляла интерес к турецким БПЛА. Вооруженные силы Саудовской Аравии, которые начали активно использовать турецкий БПЛА Karayel-SU по соглашению, подписанному в 2017 году, также инициировали их производство на своей территории, отметил Эрдоган.

Он добавил, что в общей сложности 40 единиц БПЛА Karayel будут изготовлены в Эр-Рияде компанией Intra. Производство основных деталей будет осуществляться в Турции. Производство БПЛА в Саудовской Аравии планируется завершить в 2025 году, отметил он.

Данный БПЛА получит название «HABOOB», что переводится с арабского языка — «пыльная буря».

Основными боеприпасами данного БПЛА будут мини-интеллектуальные ракеты MAM-L и MAM-C, разработанные компанией ROKETSAN специально для установки на турецкие беспилотники SİHA.

Модель нового поколения Karayel способна в общей сложности проводить в воздухе 20 часов. Система с двигателем мощностью 97 лошадиных сил способна переносить груз весом 120 килограммов на крыле и 50 килограммов в фюзеляже.