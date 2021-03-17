Мадрид, , 14:56 — REGNUM Выставочный теннисный матч между Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером планирует организовать президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес. Об этом 17 марта сообщает Defensa Central.

Отмечается, что Перес хочет организовать подобный матч в честь открытия в 2022 году обновлённого стадиона «Сантьяго Бернабеу», на котором выступает «Реал».

По информации источника, Перес уже получил от Надаля согласие на участие в проекте. При этом он рассчитывает на положительный ответ Федерера, полагаясь на его дружбу с Надалем.

В случае отказа швейцарца будут рассмотрены кандидатуры других теннисистов из топ-5 мирового рейтинга.

Также сообщается, что Перес ставит целью организацию теннисного матча с наибольшим числом зрителей в истории. Действующий рекорд принадлежит благотворительному матчу Федерера и Надаля в ЮАР, который собрал около 52 тыс. зрителей. Вместимость «Сантьяго Бернабеу» составляет 81 тыс. мест.