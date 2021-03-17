Москва, 17 марта 2021, 14:55 — REGNUM Министерство финансов РФ подготовило новые правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты. Они могут быть утверждены уже в ближайшее время. Об этом 17 марта сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
Читайте также: По итогам 2021 года ФНБ может пополниться на 2 трлн рублей
Силуанов добавил, что если новые правила инвестирования ФНБ не будут приняты оперативно, пока работать продолжат по уже существующим.
Он добавил, что новые правила инвестирования средств ФНБ предполагают, в частности, что их доля не должна превышать 25% от объёма проекта, а объём заёмных средств должен быть не более 40%.
Ранее по теме: Минфин допустил закупку золота на средства ФНБ
Силуанов подчеркнул, что финансируемые из ФНБ проекты должны создавать дополнительные рабочие места, новую экономику.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минфине заявили, что Фонд национального благосостояния по итогам 2021 года может пополниться более чем на 2 трлн рублей. Речь идёт о дополнительных нефтегазовых доходах, которые поступают в федеральный бюджет при стоимости нефти выше 43,3 доллара за баррель.
Читайте ранее в этом сюжете: Минтранс актуализирует список проектов для финансирования из ФНБ