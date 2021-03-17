Москва, , 14:55 — REGNUM Министерство финансов РФ подготовило новые правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты. Они могут быть утверждены уже в ближайшее время. Об этом 17 марта сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

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«Действительно, в правительстве подготовлены новые правила, они сейчас находятся на рассмотрении, и надеемся, что в ближайшее время будут утверждены», — подчеркнул министр.

Силуанов добавил, что если новые правила инвестирования ФНБ не будут приняты оперативно, пока работать продолжат по уже существующим.

«Они, может быть, менее современные, потому что мы предусматриваем участие ФНБ в проектах, в которых в первую очередь заинтересованы предприниматели», — пояснил глава Минфина.

Он добавил, что новые правила инвестирования средств ФНБ предполагают, в частности, что их доля не должна превышать 25% от объёма проекта, а объём заёмных средств должен быть не более 40%.

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Силуанов подчеркнул, что финансируемые из ФНБ проекты должны создавать дополнительные рабочие места, новую экономику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минфине заявили, что Фонд национального благосостояния по итогам 2021 года может пополниться более чем на 2 трлн рублей. Речь идёт о дополнительных нефтегазовых доходах, которые поступают в федеральный бюджет при стоимости нефти выше 43,3 доллара за баррель.

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