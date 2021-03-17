Приштина, , 14:54 — REGNUM Общая ситуация в сфере безопасности в Косово и Метохии улучшилась и повторение погрома сербов, такого какой произошел 17 марта 2004 года, уже не представляются возможным. Об этом заявил командующий контингентом НАТО в Косово (KFOR) генерал-майор Франко Федеричи в 17-ю годовщину погрома косовских сербов.

«Миссия KFOR под руководством НАТО ежедневно выполняет свои задачи, чтобы обеспечить безопасность и свободу передвижения всем нациям в Косово в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244 от 1999 года», — заявил Федеричи порталу «Косово онлайн».

Федеричи подчеркнул, что KFOR наблюдает за ситуацией на местности и поддерживает контакты со всеми национальными сообществами, а также с руководством Сербии и различными международными организациями в Косово, особенно с Евросоюзом.

«НАТО поддерживает диалог между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС как единственное долгосрочное политическое решение для Косово и всего региона», — добавил Франко Федеричи.

Напомним, что 17 марта 2004 года в сербском крае Косово и Метохия албанские сепаратисты устроили сербский погром. Во время беспорядков 16 мирных жителей было убито, 4000 человек были вынуждены покинуть свои дома, 800 домов и 36 православных церквей были повреждены или разрушены.