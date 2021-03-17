Челябинск, , 14:52 — REGNUM В Челябинске похититель иномарок не сумел досрочно освободиться из колонии. Областной суд отменил решение Калининского райсуда о замене ему наказания более мягким, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее гражданин был осуждён на 11 лет колонии. 19 января райсуд постановил заменить ему неотбытые 4 года 2 месяцев и 18 дней на 2 года исправительных работ с удержанием из его заработной платы в доход государства 15%.

Прокурор подал апелляционное представление, в котором указал, что осуждённый нарушал режим и получал взыскания, а поощрения у него были не регулярно. Кроме того, выяснилось, что он не принимал должных мер к погашению долга по исковым требованиям, составлявшим более 6 млн рублей. В итоге облсуд отменил решение райсуда.