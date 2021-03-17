Москва, , 14:52 — REGNUM В 2021 году восстановление экономики РФ ожидается прежде всего за счет роста энергетического сегмента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Эта отрасль российской экономики, по словам Степановой, дает 20−25% ВВП России, 65% общего экспорта и более 30% доходов государственного бюджета.

«Аппетиты мировых инвесторов к рисковым активам продолжат расти, что позволит ожидать притока инвестиций на российский рынок капитала, — сказала экономист. — При успешных результатах вакцинации, улучшении эпидемиологической ситуации и отсутствии геополитических потрясений, в том числе серьезных санкций западных стран, можно рассчитывать на восстановление экономики в 2021 году как минимум с ростом 1−1,2% ВВП, а при позитивном сценарии — до 2−3%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, чем обусловлены низкие темпы экономического роста РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономика РФ не дождалась существенного эффекта от нацпроектов – мнение