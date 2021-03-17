Ярославль, , 14:52 — REGNUM В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту нападения мужчины на 13-летнюю девочку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

Следственный комитет

Само преступление случилось в одном из домов на проспекте Фрунзе в Ярославле. Мужчина ждал ребенка на лестничной клетке. Он подкараулил девочку в тот момент, когда она открывала квартиру, утащил этажом выше и пытался изнасиловать. Однако педофила спугнули.

Сейчас ведется розыск преступника, проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Известно, что нападавший был одет в светлую бежевую куртку и джинсы.