Москва, , 14:52 — REGNUM Технопарк даёт отдачу в виде более высоких темпов роста не ранее чем через 3−5 лет с начала своего существования, и проекты, над которыми работают его резиденты, как правило, среднесрочные и долгосрочные, так что, можно предположить, что в будущем количество эффективных технопарков может возрасти, и возрасти в разы, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Конечно, часто меняющееся законодательство, непредсказуемость обменного курса рубля, не самый лучший налоговый и инвестиционный климат в России.

Внешние вызовы, например, пандемия коронавируса, также мешают большинству технопарков развивать перспективные проекты, поэтому можно сказать, что они выживают не столько благодаря господдержке, сколько благодаря энтузиазму и таланту предпринимателей, являющихся резидентами этих парков.

«Плодить» неэффективные проекты, в том числе, в области создания технопарков и индустриальных парков, конечно, не нужно, но закрывать технопарк стоит только тогда, когда инвестиций в необходимые стране или региону продукты, или услуги он не осуществляет или работает пять лет, а выручка очень незначительная.

В отдельных регионах, например, на Дальнем Востоке, пока технопарки не показывают такой эффективности, как в Москве, Санкт-Петербурге, Поволжье или на Урале, но это не значит, что в этом регионе проекты будут неэффективными всегда. Ведь сам регион является проблемным с точки зрения инвестиционного климата.

Но зато к Дальнему Востоку ближе Япония и Китай, чем к европейской части России. Значит, нужно подождать, пока от проектов будет отдача, в том числе и благодаря привлечению иностранных инвесторов.

Возможно, что логика властей регионов такова: дать бизнесу больше возможностей для работы над новыми перспективными проектами, а в среднесрочном аспекте подсчитать отдачу от них, и тогда, возможно, закрыть неэффективные проекты и оставить эффективные.

Кроме того, технопарки, являются хорошей возможностью для «реструктуризации» убыточных моногородов, которые для многих региональных властей являются головной болью.

С другой стороны, логика Счётной палаты тоже по-своему понятна: государству важно начать как можно раньше получать от перспективного бизнеса доходов в бюджет и чем больше, тем лучше.

Но в контроле над такими тонкими сферами как инвестиции в высокие технологии недопустим подход с позиций дикого капитализма — извлечь прибыль любой ценой из всего, что только можно, забывая, что только люди, а не имущество, являются основанием для инвестиций.

Если и власти регионов, и проверяющие сначала поймут, по каким чётким критериям можно оценивать эффективность проекта, включая, в том числе, его социальную и экологическую значимость, и только тогда начнут делать какие-либо оргвыводы в отношении его эффективности, вот тогда можно будет говорить о том, что ситуация с таким нестандартным и сложным проектом в масштабе всей страны как технопарки в России налаживается», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, по оценке Ассоциации кластеров и технопарков России, согласно разработанным ассоциацией критерии эффективности технопарков и промышленных парков, на конец 2020 года эффективными можно было назвать 40 технопарков из работающих в России 179 (не считая технопарки, находящиеся в процессе создания), то есть примерно 22% от всех функционирующих технопарков.

Это не так уж много, но, у технопарков, которые вошли в рейтинг ассоциации, за два последних года совокупная выручка резидентов выросла не менее чем на 14%, а инвестиции в НИОКР выросли вдвое.

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