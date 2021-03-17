Москва, , 14:51 — REGNUM Генпрокуратура должна уделить особое внимание организации летнего досуга детей и питания в школах. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

«Самого серьезного внимания требуют вопросы организации питания в школах и летнего досуга детей и подростков. Вы знаете, что у нас в прежние годы были здесь большие проблемы и трагедии», — заявил Путин.

«Проверки здесь должны быть регулярными, а выявленные нарушения не просто фиксироваться, а полностью устраняться. Прошу вас следить за этим. Наступающий период как раз говорит нам о том, что надо уделить этому особое внимание — имею в виду период летних отпусков и летнего детского отдыха», — подчеркнул он.