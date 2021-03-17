Душанбе, , 14:50 — REGNUM По итогам января—февраля 2021 года объем производства промышленной продукции в Таджикистане составил 5,5 млрд сомони ($487,2 млн), сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

Производство промышленной продукции в республике увеличилось на 18,5% по сравнению с январем-февралем 2020 года. Прирост в добывающей промышленности составил 27,9%, в обрабатывающей промышленности — 23,7%.

За отчетный период на электростанциях Таджикистана произвели 3,4 млрд кВт∙ч, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Около 85% всей электроэнергии произведено на ГЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—февраля 2021 года внешний товарооборот Таджикистана составил $1,072 млрд, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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