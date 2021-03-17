Пенза, , 16:00 — REGNUM В 25-ти муниципальных образованиях Пензенской области во время весенних каникул, с 22 по 28 марта, запланирована работа 186 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. Ожидается, что в пришкольных лагерях отдохнут 8488 детей.

Организация работы лагерей будет обеспечена за счет регионального бюджета. Для детей в лагере с дневным пребыванием предусмотрено трехразовое питание. График работы учреждений запланирован с 8:30 до 18:00 (мск).

Во время каникул для ребят сотрудники лагерей предусмотрели спортивные мероприятия, занятия творчеством, занятия в компьютерном классе, экскурсии, подвижные и творческие игры, посещение физкультурно-оздоровительного комплекса.

Кроме того, областные службы и ведомства, отвечающие за организацию отдыха детей и их оздоровления начали подготовку к организации и проведения летней оздоровительной кампании 2021 года.

ИА REGNUMнапоминает, в предстоящие весенние каникулы, с 22 по 30 марта, в пришкольных лагерях Казани смогут отдохнуть более 8 тыс. детей. Родительская плата за пребывание учащегося составит всего 15% от стоимости путевки.

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