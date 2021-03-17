Москва, , 14:49 — REGNUM В Госдуме заявления о возможных санкциях за мифическое вмешательство России в президентские выборы в США 2020 года назвали вторым кругом абсурда, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

«В американском истеблишменте, по всей видимости, наблюдается кризис идей: закончились какие-либо поводы для дальнейшего раскручивания санкционной спирали и в ход пошли «нафталиновые обвинения», — завил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы, еще раз заверил парламентарий.

«Угрозы о том, что «Россия ответит», уверен, не останутся без внимания. На любые ограничительные меры со стороны США, тем более по таким надуманным поводам, мы найдем свой внятный и адекватный ответ», — заключил Слуцкий.

Американские власти введут рестрикции на основании опубликованного накануне доклада национальной разведки США, посвященного вмешательству в американские выборы в 2020 году, сообщается в самом документе, который подготовлен Национальным советом по разведке США.