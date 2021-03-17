Москва, , 14:49 — REGNUM Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года» проходит в шестой раз и призван выявить лучшие практики решения социальных проблем через реализацию проектов предпринимателей. Конкурс проводится Российским государственным социальным университетом (РГСУ) и АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства экономического развития РФ.

«На федеральный этап конкурс выходит с отличными показателями. Вновь в региональном этапе участие приняли все 85 регионов нашей страны, несмотря на пандемию и множество затруднений, которые испытал на себе малый бизнес, — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, — Суммарно по всем заявкам, представленным на конкурс, было создано более 16,5 тысяч рабочих мест за 2020 год, из них почти 6 тысяч — для незащищенных слоев населения».

Каждый регион представил своих победителей как претендентов на звание лауреата и статус лучшего проекта в 12 различных номинациях — как для социального предпринимательства, так и для НКО. Стоит отметить, что регионы провели колоссальную работу по привлечению социальных предпринимателей к участию в конкурсе и в информационной кампании, что позволило рассказать о проектах аудитории.

Каждый финалист регионального уровня получил диплом о победе в региональном этапе, памятную статуэтку, а также денежные гранты и содействие в информационном развитии.

«В рамках конкурса мы не только определяем лучшие практики решения социальных проблем, но и формируем сообщество социальных предпринимателей, экспертов, представителей власти. Сегодня нас уже более шести с половиной тысяч! — рассказывает руководитель организационного комитета конкурса «Лучший социальный проект года», директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ Денис Богатов, — Каждый участник конкурса решает конкретные социальные вопросы, а это сотни и тысячи людей, получающие необходимую социальную помощь. Мы гордимся тем, что благодаря конкурсу мы не только помогаем социальным предпринимателям, но и можем содействовать формированию государственной политики в части развития нового сектора экономики».

Ближайшие две недели команда в составе свыше 150 федеральных экспертов будет оценивать более 500 проектов, которые получили наивысшую оценку в региональном этапе. Таким образом, по итогам федерального этапа определятся 12 «лучших из лучших» социальных проектов 2020 года.