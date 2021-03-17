Москва, 17 марта 2021, 14:49 — REGNUM Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года» проходит в шестой раз и призван выявить лучшие практики решения социальных проблем через реализацию проектов предпринимателей. Конкурс проводится Российским государственным социальным университетом (РГСУ) и АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства экономического развития РФ.
Каждый регион представил своих победителей как претендентов на звание лауреата и статус лучшего проекта в 12 различных номинациях — как для социального предпринимательства, так и для НКО. Стоит отметить, что регионы провели колоссальную работу по привлечению социальных предпринимателей к участию в конкурсе и в информационной кампании, что позволило рассказать о проектах аудитории.
Каждый финалист регионального уровня получил диплом о победе в региональном этапе, памятную статуэтку, а также денежные гранты и содействие в информационном развитии.
Ближайшие две недели команда в составе свыше 150 федеральных экспертов будет оценивать более 500 проектов, которые получили наивысшую оценку в региональном этапе. Таким образом, по итогам федерального этапа определятся 12 «лучших из лучших» социальных проектов 2020 года.