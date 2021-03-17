Киев, , 14:50 — REGNUM Главный герой нового «вброса» с «записями», на которых якобы звучат голоса оппозиционного политика Виктора Медведчука и помощника российского президента Владислава Суркова — это бывший глава СБУ Василий Грицак, а настоящая цель «вброса» — укусить экс-президента Петра Порошенко, при котором Грицак четыре года руководил спецслужбой.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает 17 марта политический эксперт и журналист Евгений Хурсин.

По словам Хурсина, новый «вброс» сделана через Telegram-канал «Тайны депутата», который подконтролен офису президента Владимира Зеленского.

«По «пленкам Медведчука-Суркова» понятно, откуда ноги растут… «Вброс» сделал канал «Тайны депутата», чересчур тесно связанный с офисом президента. Дальше за дело взялись фейкометы «Обозревателя»… видимо, как сказал классик, «остались только худшие из худших», — сообщает эксперт.

Хурсин подчеркивает, что главный герой этой «записи» — это явно бывший глава СБУ Василий Грицак.

«Те, кто слушал, поняли, что главный герой разговора — если этот разговор вообще был — это «Сергей Сергеевич». Точнее, Василий Грицак, который на тот момент был первым замом главы СБУ. «Там с «Царем» связался Сергей Сергеевич, да? Сергей Сергеевич, он вообще… Это Грицак — первый заместитель председателя СБУ», — приводит цитату одного из собеседников журналист.

«Причем из разговора мы понимаем, что Грицак занимался какими-то поставками наличных на неподконтрольную территорию, а также участвовал в обмене пленными», — уточняет он.

Хурсин приходит к выводу, что «вброс» нацелен против Грицака и Порошенко.

«То есть на самом деле это «вброс» против Грицака и Порошенко. Потому что Грицак именно при Порошенко четыре года руководил Службой. А авторы «вброса» через Грицака пытаются укусить Порошенко. Это, кстати, совпадает с первой записью «разговора» Медведчука и Суркова, где идет речь об обмене пленными, поставках угля из Донбасса и электричества из РФ. Новостные ленты за 2014 год наглядно показывают, что эти темы активно продвигали как раз Порошенко и тогдашний премьер Яценюк», — напоминает журналист.

Кроме того очевидно, отмечает Хурсин, что Медведчук действовал на основе мандата, который ему выдала Служба безопасности Украины.

«Что касается Медведчука, то эта «запись» лишний раз подтверждает, что мандат на переговоры ему выдала СБУ. Собственно, и в состав Минской контактной группы его делегировала тоже СБУ, т. е. , как мы понимаем, лично президент Порошенко. И настоящая цель этих «вбросов» — это Порошенко и его соратники, а также Яценюк, который развил бурную пиар-активность, чтобы вернуться в политику», — заключает политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 15 марта издание «Обозреватель» опубликовало новую аудиозапись разговоров якобы Виктора Медведчука и Владислава Суркова, на которой собеседники обсуждают актуальные на тот момент вопросы повестки по Донбассу. В отличие от первой записи, в разговоре на сей раз упоминается на тот момент первый заместитель, а потом глава СБУ Василий Грицак.

13 марта глава фракции «СН» Давид Арахамия заявил журналистам, что партия «Слуга народа» инициирует создание в Раде временной следственной комиссии по расследованию ряда резонансных дел. По его словам, два главных дела, которые должна расследовать комиссия —это «пленки» Суркова-Медведчука, которые вызвали немалый резонанс в обществе и ситуация с т.н. «вагнеровцами».

15 марта Арахамияофициально зарегистрировал проект постановления о создании временной следственной комиссии парламента.