Москва, , 14:47 — REGNUM Генпрокуратура России должна держать под контролем ситуацию с защитой прав наиболее уязвимых категорий граждан страны. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

«На прошлой коллегии я дал поручение усилить работу по защите прав наиболее уязвимых категорий граждан. Прошу и впредь держать под контролем это приоритетное направление», — заявил Путин.

В 2020 году выросло число выявленных, а главное устранённых нарушений в области прав инвалидов, пенсионеров.

«Такая статистика говорит о том, что проблемы в этой сфере сохраняются. Ваша задача вместе с другими государственными органами обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону: компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации», — указал президент.