Ярославль, 17 марта 2021, 15:39 — REGNUM В Ярославле прокуратура проводит проверку по сообщению о травме годовалого малыша на проспекте Машиностроителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Как ранее рассказывало ИА REGNUM, 16 марта по дороге в поликлинику мама с ребёнком на руках поскользнулась и упала. У ребёнка диагностировали сильный ушиб ноги и наложили гипс. Пострадала и мама — Екатерина Ивановская. У неё растяжение шейных мышц, ушиб мягких тканей и сотрясение мозга.
Напомним, что Екатерина планирует обратиться в суд.
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