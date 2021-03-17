Ярославль, 17 марта, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Ярославле прокуратура проводит проверку по сообщению о травме годовалого малыша на проспекте Машиностроителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Екатерина Ивановская Пострадавший ребёнок

«По материалам средств массовой информации прокуратурой Заволжского района проводится проверка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Яна Смирнова.

Как ранее рассказывало ИА REGNUM, 16 марта по дороге в поликлинику мама с ребёнком на руках поскользнулась и упала. У ребёнка диагностировали сильный ушиб ноги и наложили гипс. Пострадала и мама — Екатерина Ивановская. У неё растяжение шейных мышц, ушиб мягких тканей и сотрясение мозга.

«Я не знаю кто ответственный за уборку на дорогах: мэр, губернатор или дворника, как обычно, виноватым сделают. Но скажу одно, по-женски я не уважаю таких мужиков у власти, которые не могут навести порядок в городе, чтобы не страдали старики, женщины и дети!», — написала Екатерина на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Екатерина планирует обратиться в суд.