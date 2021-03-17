Москва, , 14:46 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых требованиях к банкам, выдающим ипотеку, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Предлагается обязать кредитные организации и некредитные финансовые организации информировать заемщика не только о факте отказа в предоставлении льготного периода, но и о причинах, по которым ему отказано в удовлетворении требования об изменении условий кредитного договора (договора займа), предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера платежей заемщика на срок, определенный заемщиком.

Таким образом в Госдуме намерены бороться с необоснованными отказами в предоставлении «ипотечных каникул».

Закон об ипотечных каникулах Госдума приняла в 2019 году. Также в стране на фоне пандемии коронавируса действуют кредитные каникулы.

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