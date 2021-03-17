Новосибирск, , 14:45 — REGNUM В Новосибирской области шесть частных медицинских организаций стали победителями конкурсного отбора программы по оказанию помощи лицам старше 65 лет на дому. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

На территории области программа стартовала в конце 2020 года. В настоящее время медики частных центров обслуживают на дому 730 жителей Новосибирска и Искитима.

«Это дополнительная помощь на дому пожилым людям с различными заболеваниями, забор анализов на дому, наблюдение за пожилыми после вакцинации, проведение диспансеризации без посещения поликлиники, помощь в доставке в медицинские организации на обследования при необходимости», — пркомментировала заместитель министра труда и социального развития региона Лада Шалыгина.

Для пожилых пациентов эта помощь бесплатна. Проект рассчитан на три года, на него выделено около 207 миллионов рублей.