Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга начала поиски водителя иномарки, который сбил в центре города 11-летнюю девочку и скрылся. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ДТП с участием маленькой девочки произошло около 10:00 мск в среду, 17 марта, у дома 120 по набережной реки Фонтанки. Ребенка сбил автомобиль Toyota Camry. Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, ребенок переходил дорогу на «красный» сигнал светофора.

«Как было установлено сотрудниками полиции, после случившегося водитель «Тойоты» взял девочку на руки, погрузил в салон своей иномарки и доставил в медучреждение. Передав ребенка врачам, он уехал, не сообщив о дорожном инциденте в ГИБДД», — пояснили в пресс-службе полиции.

Серьезных травм девочка не получила и после осмотра медиками ее передали родителям.

«В настоящее время полицейские устанавливают личность и местонахождение водителя «Тойоты» для решения вопроса о привлечении его к ответственности», — подытожили в ведомстве.