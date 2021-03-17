Солнечногорск, Московская область, , 14:44 — REGNUM Всероссийский форум волонтеров-медиков пройдет с 14 по 16 апреля 2021 г. в Подмосковье в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его очными участниками станут 200 человек из всех регионов России — это координаторы Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Цель форума — развитие молодежных инициатив в сфере здравоохранения и общественного здоровья. В ходе Всероссийского форума его участники будут разрабатывать новые подходы к реализации медицинской добровольческой деятельности, обсуждать современные потребности в сфере здравоохранения и роль добровольцев в их достижении.

Одна из наиболее важных тем мероприятия — борьба с глобальными эпидемиями. Медики обсудят, как волонтерские организации в сфере здравоохранения могут помочь населению и какие актуальные подходы к добровольческой деятельности есть сегодня в условиях распространения вирусных заболеваний.

Количество онлайн-участников форума не ограничено, но для доступа к онлайн-ресурсам требуется пройти регистрацию, которая открыта уже сейчас. После этого онлайн-слушатели программы смогут задать свои вопросы спикерам, поучаствовать в активностях и опросах, а также для них будут организованы специальные встречи с представителями федерального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в дистанционном формате.

В ходе форума также пройдет награждение волонтеров-медиков, которые помогали людям, в том числе во время пандемии.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений движения, объединяющих более 76 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 млн россиян.

Организаторами форума выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Министерство здравоохранения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», АНО «Россия — страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж».