Майкоп, , 14:42 — REGNUM В Адыгее в последние недели фиксируется значительное снижение роста числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом. С 12 марта число заболевших не превышает 15 человек в сутки. А за прошедший день установлен минимум за полгода — всего семь новых случаев заражения. Такие данные привел 17 марта федеральный оперативный штаб.

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Общее количество носителей инфекции за период пандемии коронавируса достигло в Адыгее 13 968 человек. Выздоровели из них 12 686 пациентов, в том числе 59 — за прошедшие сутки.

Число скончавшихся от осложнений после перенесенного COVID-19 составляет 157 человек. Последний случай летального исхода в республике был зафиксирован 16 марта.