Москва, , 14:42 — REGNUM Фонд защиты прав дольщиков принял решение достроить три долгостроя и выплатить компенсации еще по шести из разных регионов РФ, сообщили 17 марта в пресс-службе вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Так, права пострадавших дольщиков будут восстановлены в Пермском крае, Свердловской, Ленинградской, Брянской, Томской областях.

«317 граждан получат достроенное жилье. 577 гражданам будет выплачена компенсация по рыночной стоимости», — сообщили в пресс-службе.

На эти цели будет направлено 1,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хуснуллин заявил, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства докапитализируют на 30 млрд рублей. Все деньги Фонд обманутых дольщиков пойдут на строительство жилых домов.

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