Москва, , 14:39 — REGNUM Концепция подготовки спортивного резерва в России уже зарекомендовала себя в качестве эффективного инструмента и требует поддержки. Об этом 17 марта заявил глава Минспорта Олег Матыцин в ходе заседания комитета Госдумы по спорту в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«Благодаря успешной реализации концепции подготовки спортивного резерва, в 2020 году — концепция была утверждена правительством до 2025 года — наши спортсмены на третьих зимних юношеских играх заняли первое общекомандное место», — заявил Матыцин.

«Понимая важность этой концепции, прошу вас поддержки ещё раз. Концепция обязательно должна быть реализована, и мы, Министерство спорта, уверенно действуем по реализации всех направлений, хотя понимаем, что некоторые части концепции требуют доработки», — указал он.