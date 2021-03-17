Чебоксары, , 14:38 — REGNUM В Чувашии сделано «всё для того, чтобы горячее питание в школах было качественным», полезным, сбалансированным и витаминизированным. Эта работа проводится несколько лет, и Чувашия в официальном федеральном рейтинге по организации питания считается одной из лучших в стране. Но полезная еда не всегда может нравиться школьникам, которые готовы есть вредную пищу — например, чипсы, колбасу, бутерброды, картофель фри. Дети «хотят гамбургеров, а им дают каши». Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева, комментируя «детский» рейтинг школьного питания.

Вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева Cap.ru

Глава минобразования назвала «очень странным» рейтинг Российского движения школьников в рамках проекта «Шеф в школе», согласно которому Чувашия вошла в число регионов с неудовлетворяющими детей школьными столовыми. Он сформирован по итогам интернет-опроса школьников, который проходил с 4 февраля по 4 марта 2021 года среди 2200 учащихся из 85 регионов. Дети оценивали состояние столовых и качество питания, включая меню и разнообразие блюд.

«Рейтинг очень странный. Он вызвал удивление и определённое разочарование со стороны директоров школ и системы образования. Если говорить об официальном рейтинге, по которому оценивается горячее питание, то мы одни из лучших в стране. И нашу практику по организации горячего питания недавно рассматривали на уровне России. Мы сделали всё для того, чтобы это было качественно», — сказала Алла Салаева.

Вице-премьер напомнила, что работу по модернизации пищеблоков Чувашия начала одной из первых в стране, продолжив её в 2020 — 2021 годы. В том числе в прошлом году на дооснащение столовых направлено 270 млн рублей, в этом году дополнительно выделено 100 млн рублей. После длительных дискуссий при участии Роспотребнадзора выработано единое школьное меню, которое создано на основе полезных продуктов с учётом их сбалансированности, также оно включает в себя витаминизацию.

«Но правильное горячее питание не всегда может быть по вкусу детям. Так как в рейтинге участвовали школьники, может быть, они хотели колбасы и бутербродов, а их заставляют кушать полезную и сбалансированную пищу. Это единственное логичное объяснение, которое можно дать. Мы же с вами понимаем пристрастия современных школьников: дети хотят гамбургеров, а им дают каши», — отметила глава минобразования Чувашии.