Москва, , 14:36 — REGNUM Низкие темпы экономического роста РФ обусловлены не столько последствиями пандемии, сколько структурными факторами, отсутствием системного стимулирующего подхода государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала прогноз Счетной палаты о невысоких темпах экономического роста в РФ ближайшие два-три года.

«С одной стороны, восстановление занятости, глобального спроса на энергоресурсы и сильный рост доходов бизнеса и населения из-за низкой базы прошлого года приведут к заметному увеличению доходов экономики в 2021—2023 годах. С другой стороны, возможны новые волны пандемических ограничений. Локальные локдауны в мировых регионах чреваты новым снижением макроэкономических показателей, падением спроса на мировые товары, грузоперевозки и пр. И тогда о двух или трехпроцентном росте экономики не стоит и мечтать», — сказала Степанова.

По ее словам, наблюдаемые периодически торговые и валютные войны в целом провоцируют отток капитала из России.

«Пока мы не видим существенного положительного эффекта от реализации национальных проектов. А также многочисленные другие внешние и внутренние факторы оказывают ограничительное воздействие на экономику России, — подчеркнула Степанова. — При этом низкие темпы экономического роста РФ обусловлены не столько последствиями пандемии, сколько структурными факторами, отсутствием системного стимулирующего подхода государства. Для долгосрочного роста экономики, помимо восстановления, платежеспособного спроса, модернизации производства, нужны эффективные бюджетные расходы, сбалансированный вклад финансового и нефинансового секторов экономики в ее развитие».

Степанова полагает, что масштабы реализуемых нацпроектов, бюджетные и налоговые меры стимулирования экономики недостаточны, чтобы значительно ускорить темпы экономического роста.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Скрыль призвала власти РФ стимулировать платежеспособный спрос.

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