Флинт, США, , 14:40 — REGNUM В сети появились снимки трехрядной версии Buick Envision GX. Фотографии автомобиля размещены на сайте Motor1.

Трехрядная версия Buick Envision GX Motor1

Новое авто выделяется увеличенной фальшрадиаторной решёткой и модернизированным бампером. Имеется металлическая планка, которая соединяет фары с решеткой.

Под капотом автомобиля функционирует двухлитровый турбированный мотор I4, который выдает 237 «лошадей» (350 Нм). Он агрегатируется с девятискоростной автоматической трансмиссией GM.

Официальная премьера новинки состоится на автомобильной выставке в КНР в апреле 2021 года.

Ранее британская аналитическая компания IHS Markit представила данные проведённых ею в 2020 году исследований. Так, выяснилось, что у женщин на территории США наиболее популярным брендом автомобилей стал Buick. Порядка 56,1% всех проданных в США «Бьюиков» в прошлом году купили женщины.

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