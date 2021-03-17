Флинт, США, 17 марта 2021, 14:40 — REGNUM В сети появились снимки трехрядной версии Buick Envision GX. Фотографии автомобиля размещены на сайте Motor1.

Трехрядная версия Buick Envision GX
Трехрядная версия Buick Envision GX
Motor1

Новое авто выделяется увеличенной фальшрадиаторной решёткой и модернизированным бампером. Имеется металлическая планка, которая соединяет фары с решеткой.

Под капотом автомобиля функционирует двухлитровый турбированный мотор I4, который выдает 237 «лошадей» (350 Нм). Он агрегатируется с девятискоростной автоматической трансмиссией GM.

Официальная премьера новинки состоится на автомобильной выставке в КНР в апреле 2021 года.

Ранее британская аналитическая компания IHS Markit представила данные проведённых ею в 2020 году исследований. Так, выяснилось, что у женщин на территории США наиболее популярным брендом автомобилей стал Buick. Порядка 56,1% всех проданных в США «Бьюиков» в прошлом году купили женщины.

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