Киев, 17 марта 2021, 14:42 — REGNUM Правительство Украины планирует продать с аукциона 22−25 тюрем. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська 17 марта в интервью информационному агентству «Украинские новости».
Малюська отметил, что в данным момент, по закону, 30% выручки от продажи объекта должно идти в бюджет, а 70% оставаться в распоряжении министерства юстиции.
Министр рассказал, что к началу апреля на продажу могут быть выставлены два объекта — тюрьмы в Одессе и Львове, а в течение года на аукцион выставят ещё несколько подобных лотов.
Как сообщало ИА REGNUM, первый аукцион по продаже тюрьмы под Киевом закончился неудачей — потенциальные покупатели посчитали стартовую цену слишком высокой и не подали заявки.
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