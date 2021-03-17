Москва, , 15:31 — REGNUM 22 марта в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится пресс-конференция, на которой будет представлена новая программа поддержки молодого поколения.

Пресс-центр REGNUM

Будущее во многом определяет «первый выбор», который каждый человек делает (будет делать) в своей жизни. Куда пойти работать после окончания института? Как открыть первый бизнес? Как купить первое жилье? Как сделать первый шаг в политику? На эти вопросы ответят участники пресс-конференции.

Программа поддержки включает следующие инициативы:

Инициатива «Первая работа» — позволит создать тысячи новых рабочих мест для выпускников за счет специальных налоговых льгот. Если работодатель принимает на работу выпускника, то в течение первого года работы не будет уплачивать с его зарплаты страховые взносы (30,2%). Инициатива «Первое жильё» — поможет молодым людям решить «квартирный вопрос». Для молодых ребят, впервые приобретающих свое жилье, будет предусмотрена низкая процентная ставка — 2% годовых. Инициатива»Первый автомобиль» — позволит получить льготный кредит на покупку первого автомобиля российского производства. Инициатива «Первый бизнес» — обеспечит молодым людям, впервые занявшимся бизнесом, льготы при уплате налогов. Для самозанятых на первые 2 года налог будет снижен до 1% от дохода. Инициатива «Первая политика» — даст возможность активным студентам занять выборные должности и сделать первый шаг в серьезную политику.

В пресс-конференции примут участие:

Алексей Нечаев , председатель партии «Новые люди»;

Евгений Сжёнов , научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ;

Дмитрий Кротов , председатель Донского союза Молодежи;

Дина Гайзатуллина, председатель Ассоциации молодежных правительств РФ.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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