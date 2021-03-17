В пресс-центре REGNUM представят новую программу поддержки молодых
Москва, 17 марта, 2021, 15:31 — ИА Регнум. 22 марта в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол, на котором будет представлена новая программа поддержки молодого поколения.
Будущее во многом определяет «первый выбор», который каждый человек делает (будет делать) в своей жизни. Куда пойти работать после окончания института? Как открыть первый бизнес? Как купить первое жилье? Как сделать первый шаг в политику? На эти вопросы ответят участники мероприятия.
Программа поддержки включает следующие инициативы:
- Инициатива «Первая работа» — позволит создать тысячи новых рабочих мест для выпускников за счет специальных налоговых льгот. Если работодатель принимает на работу выпускника, то в течение первого года работы не будет уплачивать с его зарплаты страховые взносы (30,2%).
- Инициатива «Первое жильё» — поможет молодым людям решить «квартирный вопрос». Для молодых ребят, впервые приобретающих свое жилье, будет предусмотрена низкая процентная ставка — 2% годовых.
- Инициатива «Первый автомобиль» — позволит получить льготный кредит на покупку первого автомобиля российского производства.
- Инициатива «Первый бизнес» — обеспечит молодым людям, впервые занявшимся бизнесом, льготы при уплате налогов. Для самозанятых на первые 2 года налог будет снижен до 1% от дохода.
- Инициатива «Первая политика» — даст возможность активным студентам занять выборные должности и сделать первый шаг в серьезную политику.
В круглом столе примут участие:
Алексей Нечаев, председатель партии «Новые люди»;
Евгений Сжёнов, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ;
Дмитрий Кротов, председатель Донского союза Молодежи;
Дина Гайзатуллина, председатель Ассоциации молодежных правительств РФ.
ВНИМАНИЕ! Мероприятие отменено.